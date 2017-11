Provinciale fracties: extra zuivering drinkwater op medicijnresten

,,Medicijnresten komen in het water terecht, ook omdat wij met z’n allen meer medicijnen zijn gaan gebruiken. Het drinkwater in onze provincie is goed en zuiver, dat is heel bijzonder en dat willen we ook zo houden in de toekomst", stelt D66-statenlid Hayat Chidi. ,,Medicijnresten horen niet in water terecht te komen en we moeten bacterieresistentie voor antibiotica door die medicijnresten voorkomen."