Provinciale politiek eist dat Rijk stopt met ‘winkelen’ voor stikstofruimte in Utrecht

Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft met acht boeren in Utrecht en Gelderland afspraken gemaakt over bedrijfsbeëindiging of het verminderen van de veestapel. Hierdoor wordt de uitstoot van stikstof verlaagd. Deze stikstofwinst heeft het ministerie nodig om de A27 en A12 bij Utrecht aan te pakken. In Utrecht zou ook worden gezocht naar stikstofruimte voor vliegveld Schiphol.

De provincie Utrecht was officieel niet op de hoogte van het opkopen van de boerderijen door het Rijk, zei gedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) woensdagochtend in een vergadering van Provinciale Staten. In het voorbijgaan was tegen haar collega-gedeputeerde Arne Schaddelee (CU) wel gezegd dat er ‘mogelijk iets gezocht zou worden vanwege de A27, maar formeel bestuurlijk hebben we hier nooit een gesprek over gehad’.

Gesprekken verlopen moeizaam

Door zonder overleg boerderijen op te kopen loopt het Rijk dwars door de gesprekken heen die de provincie met Utrechtse boeren voert over stikstofreductie. Deze gesprekken verlopen moeizaam en het vertrouwen in een goede afloop is niet groot bij boerenorganisaties. ,,Buiten alle processen om zomaar winkelen in stikstofruimte is echt een brug te ver’’, zei SGP-Statenlid Bertrick van den Dikkenberg. In de provincie Gelderland is hier ook grote onvrede over.

Een ruime meerderheid van de Staten omarmde een motie van de ChristenUnie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen het ongenoegen van de Utrechtse politiek aan het Rijk kenbaar te maken. Volgens gedeputeerde Sterk kan Utrecht het opkopen van de boerderijen niet tegenhouden door te weigeren de stikstofvergunning in te trekken.

