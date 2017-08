Provincie heeft geld over voor goede groene ideeën

Bij de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn in de eerste week twintig aanvragen binnengekomen. ,,We hebben nog bijna drie maanden, dus in dit tempo gaat het goed’’, zegt Max Zevenbergen van de NMU, die de actie coördineert.



Jullie ondersteunen al langer zulke groene ‘ideeën’, maar nu is er dus ook geld voor?

,,Klopt. We zijn vorig jaar begonnen met een pilot in acht Utrechtse gemeentes waar we ideeënavonden houden, samen met bewoners dan ook ideeën bedenken en uitwerken en tenslotte de plannen ook uitwerken. Dat levert al veel leuke en mooie initiatieven op, maar nu is er dus ook geld voor.’’



Dat was er eerder niet?

,,Soms is er een potje van de gemeente of een regeling vanuit de provincie, maar dat is zeker niet altijd zo. Ook zijn de plannen soms net iets te duur. Dan kunnen de vouchers van 500 en 1.000 euro net voldoende zijn om het project wel uit te voeren.’’