Provincie Utrecht bereidt zich voor op 650-jarig bestaan: ‘Wordt geen duur feestje’

Bisschop Arnold van Horne van Utrecht sloot op 17 mei 1375 een overeenkomst met geestelijken en edelen in de steden en op het platteland die onder zijn gezag vielen. In deze zogenoemde ‘Stichtse Landbrief’ werd vastgelegd dat de bisschop beslissingen over onder meer oorlogen, belastingen, benoemingen en rechtspraak aan hen moest voorleggen.

Het kwam er op neer dat de bisschop het niet meer alleen voor het zeggen had, zegt Arthur Kocken. ,,De Stichtse Landbrief kan worden gezien als de geboorteakte van Provinciale Staten van Utrecht.’’

Kocken is sinds 2011 lid van Provinciale Staten, het hoogste bestuursorgaan in de provincie. Onlangs stelde hij in een Statenvergadering voor in 2025 stil te staan bij de verjaardag van de Staten. Een werkgroep gaat de herdenking voorbereiden en roept Utrechters op met ideeën te komen.

Aan wat voor activiteiten denkt u?

,,In de Statenvergadering heb ik een paar mogelijke activiteiten genoemd, zoals een rapwedstrijd op basis van een moderne vertaling van de Landbrief en lespakketten voor basisscholen.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De Stichtse Landbrief uit 1375 geldt als de geboorteakte van Provinciale Staten van Utrecht © Het Utrechts Archief

De provincie is de minst populaire bestuurslaag en bij herhaling is gepleit voor afschaffing. Waarom toch een feestje?

,,De provincie is de laatste jaren herontdekt als bestuurslaag. Complexe maatschappelijke en economische vraagstukken worden door het Rijk bij de provincies neergelegd. Denk bijvoorbeeld aan het stikstofbeleid waarbij provincies een belangrijke rol in de uitvoering hebben. Maar hoe je ook denkt over de provincie als bestuurslaag; de herdenking van de Stichtse Landbrief is een mooi moment om te kijken naar de werking en invulling van de provinciale democratie.’’

Wordt het een duur feestje?

,,Wat mij betreft niet. We betalen de activiteiten zoveel mogelijk uit bestaande budgetten.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.