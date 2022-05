Provincie Utrecht heeft laagste percentage opgeloste gevallen van autovandalisme

De kans dat de dader gepakt wordt wanneer iemand je auto vernielt is nergens in Nederland zo klein als in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit een analyse van verzekeringsvergelijker Slimster, op basis van CBS-data. Desondanks blijkt uit de gegevens wel dat het aantal geregistreerde vernielingen in Utrecht de afgelopen tien jaar sterk is afgenomen.

Inwoners van de provincie Utrecht die in 2021 aangifte deden van een afgebroken spiegel of een kras in de lak, deden dat vrijwel altijd tevergeefs. In slechts 6,5 procent van de gevallen slaagde de politie erin de dader op te sporen. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde lag op 9,6 procent en de provincie Overijssel werden zelfs dubbel zoveel zaken opgelost.

Ook de voorgaande negen jaar lag het percentage opgeloste zaken in Utrecht steeds onder het landelijk gemiddelde. Bovendien is landelijk juist een stijgende trend te zien, waar het percentage opgeloste zaken in Utrecht dus afnam.

Terwijl er dus minder zaken werden opgelost, blijkt dat het aantal meldingen van autovandalisme in Utrecht de afgelopen tien jaar met bijna 44 procent is afgenomen. Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, stelt dat dit niet per se hoeft te betekenen dat het aantal vernielingen daadwerkelijk gehalveerd is. ,,Het idee bestaat dat veel van dit soort zaken door de politie niet in behandeling wordt genomen. Van de dader ontbreekt vaak immers elk spoor. Het valt daarom goed voor te stellen dat veel Nederlanders het niet de moeite waard vinden om aangifte te doen wanneer zij ’s ochtends hun afgetrapte spiegel aantreffen.”

Een andere oorzaak dat lang niet iedereen aangifte doet van autoschade is dat dergelijke schades voor Nederlanders met alleen een WA-verzekering niet gedekt zijn.

