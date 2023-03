Provincie Utrecht heeft meeste aandacht voor fietsers bij verkiezingen, met in het bijzonder deze partijen

Hoe een fietser op het nippertje ontsnapte aan een op hol geslagen auto bij de ANWB-win­kel in Zeist

Vol verbazing kijken passanten naar de ravage in het ANWB-filiaal in Zeist. Wat er maandagmiddag is gebeurd, is bijna met geen pen beschrijven. Uit het niets schoot een auto van de ene kant van de straat dwars door de gevel de winkel in. ‘Dit is een bizar ongeval’, menen ze. En je ziet ze denken, maar hoe dan?