Provincie Utrecht maakte per ongeluk miljoen euro over naar verkeerde rekening

Familie van overleden Milan (8) hoopt dat roekeloze doodrijder afziet van hoger beroep

17:21 De familie van de 8-jarige Milan uit Houten die op 10 maart om het leven kwam bij een aanrijding in Nieuwegein, hoopt dat Cornelis B. woord houdt en afziet van hoger beroep. ,,Zodat wij rust krijgen’’, aldus Milans vader in reactie op het vonnis. Hij kan zich vinden in de kwalificatie van B.’s rijgedrag als roekeloos rijden.