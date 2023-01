Provincie Utrecht moet duizenden asielzoekers extra huisvesten dit jaar: ‘Belangrijke taak en grote opgave’

Utrecht moet dit jaar ruimte vinden voor nog eens 3000 asielzoekers extra. Verspreid over alle gemeenten in de provincie moeten deze mensen een plek krijgen, waarbij de grootste gemeenten de meeste nieuwkomers te verwerken krijgen.

In een brief schrijft staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid aan de provincie Utrecht dat er 3168 bedden extra nodig zijn in asielzoekerscentra. Dit jaar moeten in heel Nederland ruim 75.000 opvangplekken extra ontstaan, om de toestroom van vluchtelingen aan te kunnen. Elke provincie moet daarbij op basis van het aantal inwoners plek bieden aan een deel van de toestroom.

Een grote opgave in Utrecht

De Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters spreekt van ‘een grote opgave’ en ‘een belangrijke taak’. ,,Samen met gemeenten zijn we hard aan de slag om voldoende plekken te realiseren, als provincie ondersteunen we gemeenten daarbij. Daarvoor hebben we met alle Utrechtse gemeenten een ‘kansenmakersteam’ in het leven geroepen, dat op creatieve wijze zoekt naar locaties en gemeenten helpt deze te realiseren.”

Quote Gemeenten zijn bezig gemengde woonvormen te maken, waarbij asielzoe­kers, statushou­ders en bijvoor­beeld starters samen in een complex wonen Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters

,,Er moeten voldoende structurele plekken komen. De staatssecretaris heeft kennelijk recht willen doen aan de verschillen per provincie door voor deze verdeling te kiezen. Wij conformeren ons aan zijn keuze.” Utrecht heeft nu 1516 plekken voor vluchtelingen en moet straks drie keer zo veel bedden kunnen aanbieden in asielzoekerscentra. In totaal komt dat neer op nog eens 3168 extra plekken vóór 1 januari volgend jaar. Dat is evenveel als in Gelderland, maar fors minder dan in het dichtbevolkte Zuid-Holland (16.754 plekken erbij) en Noord-Holland (plus 8746).

Gemengde woonvormen maken

In Utrecht zijn gemeenten ook bezig met kleinschalige opvang, die voor kleinere gemeenten beter in te passen is dan grootschalige. Oosters: ,,Ook zijn gemeenten bezig gemengde woonvormen te maken, waarbij asielzoekers, statushouders en bijvoorbeeld starters samen in een complex wonen. Zo maak je flexibele opvang. Want op het moment dat er minder instroom van vluchtelingen is en je minder opvangplekken nodig hebt, is er meer plek voor andere doelgroepen.”

Volledig scherm Één van slaapruimtes in Sporthal Hoograven © Jeffrey Stevens

Nu lukt het nog om iedereen te huisvesten dankzij noodopvanglocaties, onder meer in sporthallen, op schepen en in containers. Dit gaat om ruim 50.000 asielzoekers. Meer dan een derde van deze mensen woont niet op een officiële locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen en omdat er locaties sluiten heeft het COA tienduizenden nieuwe plekken nodig.

Verdeling zelf bepalen

Deze opgave staat nog los van de vraag die al bij veiligheidsregio’s en gemeenten ligt voor de opvang van 75.000 vluchtelingen uit Oekraïne en de huisvesting van statushouders. Hoe de verdeling van opvangplekken binnen de provincie uitpakt, mag Utrecht zelf bepalen. Logisch daarbij is dat grote gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Veenendaal de grootste opgave krijgen.

Ondertussen heeft Utrecht extra geld bij het Rijk gevraagd, om het ‘kansenmakersteam’ optimaal te kunnen laten werken. Van extra vluchtelingenopvang in Utrecht nu er vanuit Noord- en Zuid-Holland forse kritiek komt op de verdeling, lijkt geen sprake te zijn. Oosters noemt meer opvang vanwege die grote druk ‘nu niet aan de orde’. ,,We zien vooralsnog geen andere logische verdeling.”



