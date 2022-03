Provincie Utrecht stelt eigen gebouw beschikbaar voor Oekraïnse vluchtelingen

Hier komen twee- en vierpersoonskamers met gedeelde sanitaire voorzieningen en leefruimtes. In totaal kunnen zo‘n honderd mensen worden opgevangen. Het idee is dat het echt gaat om een tijdelijk verblijf, zodat de vluchtelingen betere faciliteiten krijgen wanneer ze langer moeten blijven.

Tijdelijke opvang

Naast de tijdelijke opvang in het provinciehuis aan de Archimedeslaan wordt onderzocht of er, voor de langere termijn, tijdelijk woonunites kunnen komen op de parkeerplaats.

Of er daadwerkelijk vluchtelingen in het pand komen, is nog niet zeker. Het uiteindelijk besluit zal de gemeente Utrecht, in overleg met het Rijk, nemen als duidelijk is hoe de huisvesting eruit zal zien. De gemeente verwacht hier nog deze maand uitsluitsel over te kunnen geven.