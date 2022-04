Provincie Utrecht trekt ruim 4,4 miljoen uit voor restauratie van rijksmonumenten

Het geld komt uit het fonds Erfgoedparels en wordt besteed aan het onderhoud van negentien monumenten. Zo worden er in Utrecht onderhoudswerkzaamheden verricht aan de Lutherse kerk, de toren van de Catharinakerk, de Rijksmunt, de directievilla van Cereol en de watertoren in Overvecht. Ook voor de restauratie van de Domtoren wordt dit jaar geld uit het fonds vrijgemaakt.

In Amersfoort krijgen de stallen van de Vinkenhoef een opknapbeurt en ook voor Leerhotel het Klooster is geld vrijgemaakt.

Verder worden ook het raadhuis van Woudenberg, het Maarschalkerweerorgel in Mijdrecht, de Bruinenburgersluis op de grens van Woudenberg en Leusden, de Spengense molen in Kockengen, het koetshuis van Nijenrode, het Stoomgemaal Teylingens in Kamerik, de Oude Sluis van Vreeswijk, de grafkapel van buitenplaats Eyckenstein in Maartensdijk, de tuinmuur Hoog Beek en Rooyen in Zeist en het sterrenbos van buitenplaats Zuylestein in Leersum aan een onderhoudsbeurt onderworpen.