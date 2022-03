Provincie Utrecht vangt zeker 595 Oekraïners op

Zeker 595 Oekraïense vluchtelingen hebben onderdak gevonden in de provincie Utrecht. Zij hebben zich in de Jaarbeurs in de stad Utrecht geregistreerd en zijn vervolgens opgevangen in gastgezinnen en hotels. Vijftien mensen hebben overnacht in de Jaarbeurs, zo laat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma vrijdag weten.

Onder de mensen die moesten vluchten voor de oorlog in hun land, zijn dertig jonge kankerpatiënten en hun familie. De kinderen krijgen een behandeling in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Zorginstelling Reinaerde vangt kinderen met een beperking en hun familie op.

De eerste groep Oekraïense kinderen gaat volgende week naar school, aldus Dijksma. “Het onderwijsaanbod gaat de komende tijd snel uitgebreid worden in leerlingaantallen en in het aantal onderwijsuren.” Utrecht verwacht dat 300 basisschoolleerlingen en ook 300 middelbare scholieren straks in de schoolbanken zullen zitten.

Initiatieven

Overal in de provincie ontstaan initiatieven. Zo kunnen Oekraïners die worden opgevangen in hotels, gaan eten in restaurants. Een grote aannemer houdt volgende week een bijeenkomst met zestig grote bouwers uit Utrecht. Samen willen zij helpen om huisvesting te realiseren voor vluchtelingen. Voetbalclubs spelen tegen elkaar om geld in te zamelen.

Komend weekeinde verhuizen de noodbedden naar een andere hal binnen de Jaarbeurs. “Die hal is beschikbaar tot half mei en biedt ruimte aan 500 tot 750 bedden”, zegt Dijksma. In principe krijgen mensen nadat zij zich hebben gemeld direct een een plaats om voor wat langere tijd te verblijven, maar soms komen zij laat op de dag aan, waardoor dit niet meer op dat moment lukt. Dan slapen zij een nacht in de Jaarbeurs. De provincie heeft inmiddels meer dan duizend plekken gereed voor Oekraïense vluchtelingen.

