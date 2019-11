Psychische nood? Wachten op een behandeling bij Altrecht kan wel tachtig weken duren

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

8:14 Hoe luister je in het donker naar muziek? Dat kun je vanavond van 19.30 tot 21.30 uur ervaren in de winkel HiFi Klubben aan de Mariastraat. Hier vind je intieme concerten in het donker van plaatselijke talenten, onder de naam LISTEN IN THE DARK. Het licht in de winkel en de telefoon gaan uit, en het slaapmasker op. Vervolgens kunnen bezoekers alles even loslaten en opgaan in de muziek. Je kunt je voor LISTEN IN THE DARK gratis inschrijven via www.hifiklubben.nl/events/listeninthedark/