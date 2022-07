‘Publieksvriendelijk’ boerenprotest in Utrecht: ‘Brand stichten gaat te ver, zo’n actie vind ik stukken beter’

Tevreden knoopt Lothar Wiedekind (61) een knalrode boerenzakdoek om zijn nek. De Duitse toerist is weliswaar te gast in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat de boerenprotesten hem ontgaan zijn. ,,Ik heb er veel over gehoord in Duitsland, ook op het nieuws. Ik vind het goed dat ze hier in opstand komen’’, zegt Wiedekind in het Engels. ,,Ik sta achter ze. Zij zijn toch degenen die ons van onze dagelijkse boterham voorzien.’’