‘Publieksvriendelijke’ boerenactie in Utrecht zaterdag: ‘We willen dat mensen denken: zo kan het ook’

Wat gaan jullie zaterdag precies doen?

,,We staan om half 11 onder het Bollendak op Utrecht Centraal en delen daar rode zakdoeken uit. Die zakdoeken staan symbool voor de zorgen die we ons maken over het stikstofbeleid. Daarnaast delen we ook brieven uit waarin we uitleggen wáárom we precies actie voeren en wat onze plannen zijn. En benadrukken dat we als sector zelf óók oplossingen hebben. Daar willen we op een publieksvriendelijke manier aandacht voor vragen.’'

Is dat stukje ‘publieksvriendelijkheid’ belangrijk voor jullie?

,,Ja, we willen dat mensen denken: ‘zo kan het ook’. Met de blokkadeacties doe ik zelf ook niet mee. Het was voor velen van ons belangrijk voor ons om een ander geluid te laten horen. Of je het nou wil of niet: je zal toch met elkaar in gesprek moeten over de stikstofcrisis. We hebben elkaar nodig.’’

Volledig scherm De koeien van boerin Toos van Soest zijn zojuist uit eigen beweging vanuit het warme weiland de koele stal in komen wandelen. © Marnix Schmidt

Wat hopen jullie te bereiken?

,,Dat mensen die zaterdag over Utrecht Centraal lopen de brief lezen die we uitdelen en denken: goh, ik kan me wel voorstellen dat boeren zich zorgen maken over hun toekomst in deze provincie. We proberen er zaterdag iets vrolijks van te maken, maar de ondertoon, de boodschap, blijft natuurlijk wel serieus.’’

Wie organiseert de actie precies?

,,Met alle zeven afdelingen van de LTO in de provincie Utrecht. Iedere afdeling levert een bijdrage. Er zijn jonge boeren bij uit Bunnik, Houten, Lopik, maar ook uit Woerden en omgeving Eemland. Provinciebreed, dus. In totaal zijn we met zijn twintig- of vijfentwintigen. Oja, en we nemen een koeienmascotte en trekkers mee. Traptrekkers natuurlijk hè, geen échte.’’

Volledig scherm Boerin Toos van Soest uit Harmelen met de koe die meegaat naar de Woerdense Koeienmarkt. Op de achtergrond haar man en drie van de vier kinderen. © Marlies Wessels

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.