Putdeksels omhoog in Veenendaal door grote regenval

Hier viel in zeer korte tijd zoveel regen, dat het water niet snel genoeg via de putten afgevoerd kon worden. Op diverse plaatsen kwamen de putdeksels in de weg zelfs omhoog door de opwaartse druk van het water. Eén putdeksel is verdwenen. De politie vermoedt dat die is meegenomen. Op de Rondweg-West had de politie haar handen vol aan het regelen van het drukke verkeer, nadat één rijstrook niet meer gebruikt kon worden.