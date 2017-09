PvdA-bestuur: Gadiza Bouazani mag geen lijsttrekker worden

Volgens de regels van de PvdA is drie termijnen van vier jaar in de gemeenteraad het maximale aantal. Alleen in uitzonderlijke gevallen verleent het bestuur vrijstelling (dispensatie) om langer door te gaan. Bouazani die graag lijstaanvoerder wil zijn, krijgt de voor haar benodigde vrijstelling niet van het bestuur.

Uitspreken

Volledig scherm Gadiza Bouazani. © ADN Beeldredactie Het bestuur schrijft eind oktober een algemene ledenvergadering uit waarin de leden zich nog zouden kunnen uitspreken over dit besluit. Vermoedelijk wordt dan ook de kandidaatsstelling van nieuwkomer Rick van der Zweth (26) definitief bekrachtigd. Mochten de leden beide kandidaten zien zitten, dan volgt er later nog een lijsttrekkersverkiezing.

Volgens afdelingsvoorzitter Jochen Geraedts heeft de keuze om Bouazani geen dispensatie te verlenen met een combinatie van factoren te maken. ,,We zoeken naar vernieuwing in de fractie. Dat hangt samen met het feit dat Bouazani al drie termijnen in de raad zit. We hebben hierin een afweging gemaakt en die is heel strikt geweest. Ook hebben we gekeken of ze in het profiel past.’’

De ledenvergadering staat vooralsnog op 25 oktober gepland. Voordat het zover is, toetst de kandidaatstellingscommissie de beide personen nog aan het profiel voor het lijsttrekkerschap. Of Bouazani wel of niet positief uit deze beoordeling komt, maakt voor het bestuur niet uit, omdat haar sowieso geen dispensatie wordt verleend. Bouazani was niet bereikbaar voor commentaar.

Procedure

Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur ook aan haar leden uit waarom ze ervoor heeft gekozen om tijdens de procedure voor de aanmelding van het lijsttrekkerschap de termijn met een week te verlengen. Volgens Geraedts is deze keuze gemaakt omdat sommigen hun kandidatuur lieten afhangen of PvdA- kopstuk Hans Spekman zich al dan niet zou aanmelden voor de functie. Hij zag er op het laatste moment vanaf.