PvdA'er Dibi: 'College, kom in actie tegen lachgas!'

In de afgelopen weken zijn twee jongens van ongeveer 20 jaar oud na het gebruik van lachgas in het ziekenhuis beland. De slachtoffers verbleven een kleine week in het ziekenhuis om te herstellen.

Dibi wil vanwege de privacy niet zeggen in welk ziekenhuis ze waren opgenomen. Zij denkt dat er meer gebruikers zijn. ,,Dat weet ik wel zeker. Veel jongeren die ik spreek, menen dat de risico's mee zullen vallen. Nou, ik kan je zeggen, 'het valt niet mee'. Het is gevaarlijk.'' Dibi komt de patronen en gebruikers bijna dagelijks tegen in haar woonwijk Overvecht in Utrecht. ,,Niet zo lang geleden zag ik iemand rijden met een ballon in zijn mond. Ik wist niet ik zag. Dat is echt niet grappig meer.''