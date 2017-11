PvdA hekelt weer overschot op WMO en jeugdzorg na bezuinigingen

Dat overschot is volgens hen ontstaan door doorgeschoten bezuinigingen op de huishoudelijk hulp, jeugdzorg en door onnodig hoge eigen bijdragen voor gebruikers van thuiszorg.

Het is niet voor het eerst dat de PvdA over dit onderwerp aan de bel trekt. Vorig jaar waarschuwde de partij ook al voor het overblijven van geld, terwijl de regels voor cliënten om zorg te krijgen strikt zijn. Zo schafte De Bilt de huishoudelijke hulp drie jaar geleden af.

Raadslid Erik van Esterik: ,,Ruim drie jaar geleden stelde het college dat er enorm bezuinigd moest worden op de WMO. Volgens de GroenLinks-wethouder kon het niet anders dan dat de eenvoudige huishoudelijke hulp afgeschaft moest worden. Wij wezen haar er op dat haar bezuinigingsdrift enorm doorsloeg. Maar dat werd weggewuifd. Ook het beleid voor bijvoorbeeld chronisch zieken was lange tijd onnodig sober. Ook de eigen bijdragen voor zorgvragers bleven onnodig hoog. Organisaties die met vrijwilligers informele zorg leveren, kregen er geen geld bij. Sterker nog: Stichting Mens werd zelfs gekort. Allemaal onnodig.”

De PvdA De Bilt eist dat de wethouder publiekelijk haar excuses aanbiedt, nu blijkt dat in drie jaar tijd het overschot op de WMO maar liefst opgelopen is tot 5 miljoen! Dat geld was bedoeld voor mensen met een zorgvraag.