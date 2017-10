PvdA-leden: Gadiza Bouazani mag geen lijsttrekker worden

Column De Eberhardmethode

20:35 Na de dramatische afloop van de zoektocht naar Anne Faber is het nu bal in de gemeente Zeist en haar kernen zoals Den Dolder. En ik snap de onrust daar, maar ik vind het ook pijnlijk. Pijnlijk vooral voor de dierbaren van Anne die nu rouwen. Als je op deze manier een kind of vriendin verliest, dan wil je rust. Wegkruipen in een cocon en even geen oprispingen vanuit de altijd doordenderende wereld.