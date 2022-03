PvdA’ers vervangen Utrechtse straatnamen met die van vrouwen: ‘Niet meer van deze tijd’

Reizende tentoon­stel­ling over geschiede­nis Molukkers deze maand te bezoeken op school­plein in Zeist

De reizende tentoonstelling over de geschiedenis van de Molukkers is vanaf morgen 8 maart te zien in zes zeecontainers. Die staan op het plein van Scholengemeenschap de Breul in Zeist. De expositie duurt tot 30 maart.

7 maart