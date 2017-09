PvdD in actie tegen verkoop levende kreeften door Jumbo

De Partij voor de Dieren in Utrecht voert actie tegen de verkoop van levende kreeften door Jumbo. Volgens de partij is de supermarkt van plan de dieren ook aan te gaan bieden in de nieuwe Foodmarkt in Leidsche Rijn, die volgend jaar wordt geopend.

Levende kreeften worden al verkocht in de andere foodmarkten in Amsterdam, Veghel en Breda. ,,In Amsterdam kwamen we erachter dat daar levende kreeften werden verkocht toen het filiaal al open was. In Utrecht kunnen we er nog vóór de opening van dit nieuwe filiaal voor zorgen dat deze en andere dieren niet langdurig hoeven te lijden voor consumptiedoeleinden’’, aldus het Utrechtse PvdD-raadslid Eva van Esch.

Jumbo zou in een mail aan haar partij eerder al hebben bevestigd levende kreeft te willen gaan verkopen in Utrecht. Desgevraagd reageert woordvoerster Laura Valks-Piessens nu: ,,Aangezien Foodmarkt Leidsche Rijn pas in 2018 opent, is het nog te vroeg om aan te geven of wij hier wel of geen levende kreeften zullen verkopen.''

Scharen aan elkaar

Volgens Van Esch worden de dieren in ijsbakken geïmporteerd uit landen als Canada. In de winkel worden ze in bakken water gezet, ‘naar alle verwachting met de scharen aan elkaar vastgebonden’. Aangekochte dieren worden in een doosje mee naar huis gegeven, waar ze vervolgens door amateurkoks worden gedood, zo zegt de Partij voor de Dieren. Die verzet zich ook tegen de verkoop voor consumptie van krabben en andere levende dieren, die eveneens in de nieuwe Foodmarket in Leidsche Rijn verkocht zullen worden.

De protestactie komt erop neer dat mensen een protestbrief van de website van de partij kunnen downloaden, en die ondertekend moeten versturen naar de assortimentsmanager van de Jumbo.

Kokend water

In die brief staat onder meer: ,,Meestal worden kreeften levend uit landen als Canada geïmporteerd; met hun scharen vastgetapet, in ijsbakken, met honderden tegelijk in kratten op schepen die er dagenlang over doen om de Nederlandse kust te bereiken. Daarna worden de kreeften onder geenszins diervriendelijke omstandigheden in een bak met water gehouden, en vervolgens door amateurkoks thuis in een pan met kokend water gegooid. Inmiddels is door diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat deze dieren lijden aan stress en pijn, en dat het levend koken van kreeften een grote lijdensweg en doodsstrijd is voor deze dieren.’’

En: ,,Een nieuw filiaal van Jumbo dat levende kreeften verkoopt past niet bij een diervriendelijk Utrecht.’’

Goed leven