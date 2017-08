PvdD wil opheldering over ‘kroketje Schipholgans’ op Foodnote Festival

Op dit festival, waarvan Utrecht partner is, is de Keuken van het Ongewenst Dier aanwezig. Die serveert dieren afkomstig van de (plezier)jacht en dieren die worden gedood omdat ze gezien worden als ongedierte, zoals Amsterdamse stadsduif, Schipholgans en een muskusrat. Op het festival is bijvoorbeeld een ‘kroketje Schipholgans’ te eten.