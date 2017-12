PVV doet mee aan verkiezingen gemeenteraad Utrecht

Wilders zei zojuist dat de tijd voor deelname rijp is omdat Utrecht inmiddels een 'zwaar geïslamiseerde stad is met een ultralinks college'.

De Partij voor de Vrijheid behaalde eerder dit jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen ruim zeven procent van de stemmen. Dat zou in de Utrechtse raad goed zijn voor drie of vier van de 45 zetels.

Oude volkswijken

De PVV verwierf vooral veel steun in de oude volkswijken van Utrecht. Wilders kreeg in Ondiep, Sterrenwijk, maar ook in delen van Overvecht ongeveer een kwart van de stemmen. Ook in Vleuten/De Meern haalde kreeg zijn partij in diverse stembureaus de voorkeur van tussen de tien en vijftien procent van de stemmers.

Deelname aan de verkiezingen in Utrecht was lange tijd onzeker, terwijl de PVV eerder al wel liet weten graag in Stichtse Vecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Vianen en Lopik op het stembiljet te staan.

Met de deelname in Utrecht is Amsterdam nog de enige van de vier grote steden waar de PVV niet op het stembiljet staat. In Den Haag is de partij al vier jaar vertegenwoordigd in de gemeenteraad, in Rotterdam bindt ze de strijd aan met Leefbaar Rotterdam.