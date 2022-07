PVV wil na verkiezingen terugkeren in provincie politiek van Utrecht

Adam Maher staat nu écht voor vertrek bij FC Utrecht: middenvel­der op weg naar Saoedi-Ara­bië

Adam Maher (28) staat nu daadwerkelijk op het punt om FC Utrecht te verlaten. De technische leiding van de club is in verregaande onderhandeling met een buitenlandse club, naar verluidt het Arabische Damac FC in Saoedi-Arabië. Mogelijk wordt de deal vandaag nog beklonken.

