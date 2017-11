Raad Nieuwegein schrapt opgelucht de laatste bezuinigingen

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:32 Het is vandaag de eerste dag van het zevende Streekbierfestival Utrecht. Het festijn duurt tot en met zondag en wordt gehouden in het hartje van de 'bierstad' Utrecht. Bezoekers kunnen kennismaken met de ruim 50 meest bijzondere en uiteenlopende bieren uit Nederland, die in cafés in de binnenstad worden geschonken. Aan deze editie nemen maar liefst 27 cafés en 27 Nederlandse brouwerijen deel. Om ervoor te zorgen dat iedereen veel verschillende bieren kan proeven, maar dan zonder de kater, worden de bieren ook in proefglaasjes geschonken.