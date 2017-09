Het omstreden plan van SP-wethouder Paulus Jansen om de huurprijzen voor nieuwbouwwoningen in de vrije sector te begrenzen, gaat voorlopig niet door. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft nog zo veel vragen over het voorstel dat het van de raadsagenda is gehaald.

Raadsleden concludeerden maandagavond na een zogenoemde expertmeeting over het onderwerp dat het een te ingrijpend voorstel is om op een achternamiddag over te besluiten. De raad is vooral bezorgd over de waarschuwing onlangs van beleggers en ontwikkelaars. Zij zeggen dat een huurbegrenzing leidt tot de bouw van minder woningen. Omdat zij geen marktconforme huren meer mogen vragen, zullen ze minder happig zijn om te investeren.

Explosief

En minder nieuwe woningen is precies wat de raad niet wil. Door de overspannen woningmarkt zijn de huurprijzen in Utrecht de laatste jaren explosief gestegen. Voor een hogere huurprijs krijgen huurders minder vierkante meters. De gemeente wil daarom zogenoemde middenhuurwoningen betaalbaar houden door een huurgrens vast te leggen.

Het plan van wethouder Jansen houdt in dat voor nieuwe huizen van 50 tot 80 vierkante meter de huurprijs tussen de 710 en 950 euro moet liggen. Ook mag de huur volgens de Utrechtse plannen twintig jaar lang niet sneller stijgen dan de inflatie. Voor de binnenstad en het stationsgebied zou een hogere huurprijs voor minder vierkante meters mogen worden gevraagd.

Juridische houdbaarheid

Volgens CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard is het belangrijk dat de wethouder nu eerst met belanghebbenden en ontwikkelaars in gesprek gaat. ,,Ook hebben wij nog vragen over de juridische houdbaarheid van het plan. Daarnaast willen we beter in beeld krijgen wat het voorstel in de praktijk betekent. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de huizenbouw stil komt te liggen. Dan slaat het plan precies de andere kant op.’’

Wethouder Jansen is van plan de vaart erin te houden. ,,Ik denk de vragen binnen een tot twee weken te kunnen beantwoorden.’’ Hij benadrukt dat hangende de raadsbehandeling de huurbegrenzing al inzet is van gesprekken met private partijen. Volgens hem zijn de waarschuwingen van marktpartijen over de bouw van minder woningen ‘rituele geluiden die je altijd hoort’. ,,In onderhandelingen zit er altijd een factor in van loven en bieden.’’

Op slot