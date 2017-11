Raad stemt in met 'historisch' besluit over erfpacht

Dochters en schoonzonen langer vast en worden verdacht van doodslag

19:40 De twee dochters en twee schoonzonen die zijn aangehouden in verband met de dood van hun (schoon)moeder blijven twee weken langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. De 58-jarige vrouw werd vorige week donderdag door de politie in haar woning in de Utrechtse wijk Overvecht aangetroffen.