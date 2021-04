Raad Utrecht: Topman Rabobank mag niet zomaar ‘wegkomen’ met illegale verhuur van woning

Dat laten Utrechtse gemeenteraadsleden weten die met verbazing reageren op het nieuws over de bestuursvoorzitter van de Rabobank. Die kocht in 2018 een woning in Lombok voor zijn studerende dochter. Zij trok er niet veel later met twee vriendinnen in. Wie een woning wil omvormen tot een studentenwoning heeft daarvoor vergunningen nodig. Draijer heeft die echter nooit aangevraagd.

Lees ook PREMIUM Topman Rabobank spreekt zich uit over gebrek aan betaalbare woningen, maar verhuurt zelf illegaal een huis

Quote De gemeente moet meteen de boete opleggen. Laat maar zien dat ook de sjoemelen­de elite hier niet mee wegkomt. Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

PvdA-raadslid Bülent Isik verbaast zich erover dat de topman kennelijk niet op de hoogte is van het gemeentelijke beleid. ,,Ik wil graag nadere informatie van het college krijgen over wat hier precies aan de hand is. Je zou denken dat als iemand een huis gaat splitsen, hij eerst goed informeert over wat de regels zijn. Juist een topman van een bank, die onder een vergrootglas ligt, zou hier extra alert op moeten zijn.’’

Sjoemelende elite

Cees Bos van Stadsbelang Utrecht vindt dat de man ‘aangepakt’ moet worden. Draijer riskeert een boete die kan oplopen tot ruim 18.000 euro. ,,De regels zijn er voor iedereen. De gemeente moet meteen de boete opleggen. Laat maar zien dat ook de sjoemelende elite hier niet mee wegkomt.’’

Ook raadslid Floor de Koning van coalitiepartij GroenLinks laat weten dat ‘de regels om het opkopen en verkameren van woningen te voorkomen er niet voor niets zijn’. ,,Het is belangrijk dat de schaarse betaalbare woningen behouden blijven voor starters en er niet onverantwoord veel mensen in een woning of straat gepropt worden. Die regels gelden voor iedereen, van bouwvakker tot bankdirecteur.’’

De PVV heeft schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld. De partij wil onder meer weten hoe het komt dat de gemeente ‘vrijwel nooit’ vergunningen weigert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.