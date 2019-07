Raad van State: verbreding A27 Amelisweerd mag niet doorgaan

Update Welk gezinslid doodde Soraya Gooyer in Overvecht­se flat?

11:14 Wie doodde Soraya Gooyer? Die vraag staat vandaag centraal op de rechtbank in Utrecht, waar twee van haar dochters en twee schoonzonen terechtstaan. Eind oktober 2017 bereikten de spanningen in de flat in de Utrechtse wijk Overvecht een triest dieptepunt.