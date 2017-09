Raad van State zet sein op groen voor Spoorzone Culemborg met Albert Heijn

4,5 jaar cel geëist tegen Utrechter voor drugshandel via internet

16:18 Een 24-jarige Utrechter moet, als het aan de aanklager ligt, 4,5 jaar de cel in voor grootschalige drugshandel via internet. Via websites waarop bezoekers anoniem kunnen blijven (dark-web) stuurden zij bijna 900 bestellingen naar 49 landen over de hele wereld. Het ging om vele kilo’s speed, xtc, cocaïne en MDMA.