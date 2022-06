Raadslid roept collega’s op te stoppen met haatcampagne: ‘Genoeg drek over me heen gekregen’

De aanleiding voor Smit is de formatie van een coalitie van SamenWerkt, VVD, CDA en SP, die binnenkort wordt afgerond met de beëdiging van wethouders. Dus zonder Burgerbelangen. De reden: fractievoorzitter Nynke Plaatsman-Visser vertelde in het AD dat zij van formateur Jaap Jongejan te horen had gekregen dat de vier partijen niet met Burgerbelangen in zee willen. Plaatsman: ,,We weten dat we geen vrienden hebben gemaakt in de politiek.’’

In Smits woorden: ,,Kennelijk heb ik als lid van de oppositie mijn werk zo goed gedaan dat tere zieltjes een veto uitspreken over Burgerbelangen. Stop met het geëtter en de persoonlijke beschadigingen. Ik heb genoeg drek over me heen gekregen.’’

Nieuwe bestuurscultuur

,,Het voelt raar, maar we gaan door met de vergadering’’, reageerde burgemeester Iris Meerts. De andere politici zwegen. Smits tirade ging vooraf aan de ondertekening van de raadsagenda waarin de politieke partijen nu juist aangeven te willen stoppen met geruzie en op basis van vertrouwen gaan samenwerken. Een nieuwe bestuurscultuur heet dat.

Burgerbelangen is woedend dat zij in het AD moest lezen dat Wijk een vierpartijencoalitie krijgt en wie de wethouders worden. Dat zijn Wil Kosterman (SamenWerkt), Hans Buijtelaar (VVD), Jeroen Brouwer (SP) en een oud-wethouder uit een regiogemeente namens het CDA. Plaatsman: ,,Bij de wethouderkeuze is het misgegaan. Daarbij ging het om personen die chemie met elkaar hebben, terwijl het zou moeten gaan om de juiste persoon op de juiste plaats. Dat de poppetjes weer voorop stonden, zouden we met z’n allen niet moeten willen. We zouden toch breken met achterkamertjespolitiek.’’

Onder het raadsakkoord ontbreekt de handtekening van Burgerbelangen. Duurstede voor Democratie maakt op onderdelen bezwaar.