Raadslid vergeet dat microfoon aan staat en noemt collega-raadslid een ‘stom wijf’

VVD over ophef om vertrek­deal wethouder Landwehr in De Bilt: ‘Er ís helemaal geen geheime afspraak’

16 juni Was er nou wel of geen geheime afspraak tussen de fractie van de VVD en wethouder André Landwehr over zijn vertrek? De Bilt is in rep en roer over het plotselinge vertrek en de 250.000 euro wachtgeld, die deze actie de gemeente mogelijk kost. VVD-fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg legt uit wat er volgens hem aan de hand is. ,,We hebben geschakeld in het belang van De Bilt.”