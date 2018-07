Racemonster Gerdie (69) gaat met 8 kilometer per uur over circuit Zandvoort

Wandelaar kiest A2-tunnel bij Leidsche Rijn

19:13 De parallelbuis van de Leidsche Rijntunnel richting Amsterdam is vanavond vijf minuten afgesloten geweest . De reden was een aparte: er liep een voetganger in de tunnel. Hij is even na 18.00 uur op de bon geslingerd. Daarmee is de zaak voor de politie afgedaan.