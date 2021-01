Rachella’s (41) auto brandde op Oudjaarsavond af: ‘Ik zag hoge vlammen en wist dat het om mijn auto ging’

We zijn klaar met 2020, laat 2021 maar komen: we hebben wel wat in te halen!

1 januari Weg met 2020, het jaar van corona mag voor de meesten van ons linea recta de prullenbak in. Veel leuke dingen in het leven werden ons ontnomen: geen feestjes, vakantie, sport of uit eten. Verlies van dierbaren, ziekte of ontslag kwamen er bij velen voor in de plaats.