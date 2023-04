Racistisch taalgebruik, kwetsende uitspraken over vrouwen en vloeken: leidinggevende politie ontslagen

Fort Rijnauwen opent één maand de deuren voor een culinaire reis door de tijd met reizend restaurant

Het natuurgebied bij Rijnauwen is een trekpleister voor natuurliefhebbers en wandelaars. Toch is het fort, dat het grootste vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is, voor velen nog onbekend terrein. Daar wil Robbert Maas, eigenaar van reizend restaurant SterkWater, verandering in brengen.