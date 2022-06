Ralph Jacobs (VVD) vindt verzet tegen de golfbaan in Noorderpark populistisch: ‘Burgers valse hoop geven’

Onderdui­ken in de oorlog was vernede­rend, weten Gerrit en Heleen: ‘Je was je hele leven kwijt’

Een belangrijk naslagwerk is het geworden, een standaardwerk. En een levenswerk, dat ook. Nu, twee jaar nadat Gerrit van der Vorst (75) en Heleen bij ‘t Vuur (71) een lijvig boek met honderden verhalen van onderduikers in Zeist uitbrachten, komen de reacties nog altijd binnen. Uit binnen- en buitenland. ,,We hadden er geen idee van wat we zouden losmaken.”

25 juni