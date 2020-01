Ramkraker heeft posttraumatische stressstoornis na ‘schandalige arrestatie’

Utrechtse politie zoekt getuigen van steekpar­tij na vuurwerkru­zie in nieuws­jaars­nacht

17:35 Het nieuwe jaar begon slecht voor een 45-jarige man die in de nieuwjaarsnacht, een uur na de jaarwisseling, in zijn rug werd gestoken. Dat gebeurde op de Réaumurlaan in Utrecht, vlakbij het Julianapark in Zuilen.