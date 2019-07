Ramkrakers kijken nog eens goed bij Amac naar binnen: shit de winkel is leeg!

Utrechtse stratenma­kers bevangen door hitte: pijl op de weg is veranderd in een puzzelwerk­je

21:08 De stratenmakers in Utrecht zijn kennelijk bevangen door de hitte, want de pijl die op de weg op de Nicolaas Beetsstraat bij de Catharijnesingel stond is verdwenen en in plaats daarvan is nu een onbekend mozaïek-achtig verkeersteken te zien.