Ramon (25) maakte deze spectaculaire foto van een bijzondere 'shelfcloud’ boven Westbroek

Overlast in natuurge­bie­den groter door bezoekers die door corona niet op vakantie kunnen

20:01 De coronacrisis en het wegvallen van buitenlandse vakanties leiden tot overlast in de natuurgebieden in de regio en de rest van de provincie. Het is drukker en dat merken de toezichthouders of boa’s. ,,Meer bezoek, meer overtredingen’’, zegt Karin Alberts van de provincie Utrecht.