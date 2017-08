Randy Newman komt naar Utrecht

In ons land had Newman vooral in de jaren 70 succes. Birmingham en Short People zijn de bekende songs van de Amerikaan.

Eerder deze maand verscheen Dark Matter, het eerste studioalbum van Newman met nieuw materiaal sinds de release van zijn veelgeprezen Harps and Angels in 2008. Naast liedjesschrijver is de Amerikaan ook componist van filmmuziek. Zo tekende hij voor de soundtrack van Toy Story en A Bug’s Life. Voor zijn omvangrijke oeuvre ontving hij in de loop der jaren zes Grammy Awards, drie Emmy Awards, en een ster op de Hollywood Walk of Fame.