Rapper Boef en Kenneth Vermeer spelen Call of Duty WWII in Soesterberg

In het Nationaal Militair Museum in Soesterberg gaan bekende Nederlanders vanavond de strijd aan tegen elkaar in het oorlogsspel Call of Duty WWII. Met de liveshow wordt de langverwachte videogame gelanceerd.

Acht teams nemen het vanaf 22.00 uur tegen elkaar op in de nieuwe multiplayer. De squads bestaan uit artiesten, voetballers, YouTubers en de redactie van de website Dumpert. Onder andere dj-duo W&W, rapper Boef, Yarasky, keeper Kenneth Vermeer en de mannen van StukTV gaan de strijd met elkaar aan. Het evenement is tussen 22.00 en 00.30 uur live te volgen via Facebook.

Het Nationaal Militair Museum is volgens de organisatie de perfecte omgeving voor het oorlogsspel. Hedwig Saam, directeur Nationaal Militair Museum: ,,Call of Duty WWII weet het strijdtoneel van de Tweede Wereldoorlog levensecht te vatten. We denken dat de game een mooie manier is om onder een jonge doelgroep bewustzijn te creëren over alle gebeurtenissen in de oorlog."