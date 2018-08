Rapper Def Rhymz neemt videoclip op in Houtens café: ‘Ik ben gewoon lekker!’

Buitenba­den profiteren van de hittegolf

18:35 Zwembaden en recreatiecentra in de regio Utrecht verheugen zich in de hoogste bezoekersaantallen uit de recente historie. Bedrijfsleider Trudy Leeuwis van De Maarsseveense Plassen: „Daar worden wij natuurlijk heel blij van, zeker in het vijftigste jaar dat we bestaan.”