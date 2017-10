RAUM 'goede basis voor culturele voorziening Leidsche Rijn'

Knuffelberen staan model bij tekenworkshop in Huis Doorn

19:57 Knuffelberen waren vandaag de modellen tijdens een tekenworkshop in Huis Doorn. Tien kinderen tekenden hun geliefde knuffels. De workshop was onderdeel van de expositie over Ernest Howard Shepard, de tekenaar van Winnie de Poeh, die nu in Huis Doorn te zien is.