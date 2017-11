Ravage na botsing tussen auto en tram

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Dat wordt nu uitgezocht door de ongevallendienst van de politie. Wel is duidelijk dat de ravage door de klap aanzienlijk is en dat helee tramverkeer voorlopig gestremd is.

Gewonden

Doordat de tram hard moest remmen, zijn er in de tram drie personen lichtgewond geraakt. De trambestuurder is opgevangen door collega's. Door de klap raakte de bestuurder van de auto bekneld in zijn auto. De brandweer heeft de auto opengeknipt om de man te kunnen bevrijden. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend.