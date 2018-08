Ravage na plofkraak in Utrecht: ‘Het leek een aanslag. Het is hier net een oorlogsgebied’

VIDEOHet is het gesprek van de dag: de ravage die achterbleef nadat criminelen met een enorme explosie een pinautomaat van de Rabobank bij het Smaragdplein in Utrecht opbliezen. De knal was tot in de wijde omtrek te horen en de ravage in de buurt is groot. „Dit was geen plofkraak, dit leek wel een aanslag. Het is hier net een oorlogsgebied.”

Erkan Guzel wist niet wat hij zag toen hij zaterdagochtend aankwam bij zijn fietsenwinkel, die recht tegenover de opgeblazen pinautomaat is gelegen. Guzel opende zijn zaak pas vier maanden geleden en zit nu met een groot probleem. „Ik werd om 07.00 uur gebeld door een andere winkelier, die me vertelde wat er was gebeurd. Toen ben ik meteen hierheen gegaan. Ik wist niet wat ik zag. Dit was geen plofkraak, dit leek wel een aanslag. Het is hier net een oorlogsgebied. Overal liggen de ruiten eruit. Mijn gevel heeft heel veel schade, de constructie is helemaal kapot.” Bovendien blijkt Guzel geen verzekering te hebben. „De zaak wordt nu dichtgetimmerd. Ik weet nog even niet hoe het verder moet. Dit is echt heel erg.”

Volledig scherm De ruiten van woningen in de omgeving zijn er door de explosie uitgeblazen. © Marnix Schmidt

Drukgolf

De explosie van vannacht, die werd gemeld rond 02.00 uur in de nacht, zorgde voor een enorme drukgolf, die tientallen ruiten van woningen en winkels heeft vernield. In het appartementencomplex boven de winkels en de pinautomaat zijn de meeste ruiten uit elkaar geknald. Glazenzetters en aannemers rijden af en aan om er voor te zorgen dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld. „Alleen al bij deze woningen zijn zeker veertig ruiten stukgeslagen”, zegt een glaszetter, terwijl hij even uitrust in de schaduw.

Volledig scherm Een enorme ravage na een plofkraak op een geldautomaat in het winkelcentrum Smaragdplein. © Koen Laureij Maar ook in de naastgelegen Aquamarijnlaan heeft de drukgolf ervoor gezorgd dat een groot aantal ruiten sneuvelde. Ook een aantal auto’s is beschadigd geraakt. De woningen schuin tegenover het pinautomaat, op pak ‘m beet twintig meter afstand, hebben flinke schade opgelopen. „Ik zat rechtop in bed door de knal en al het glasgerinkel. Ik ben me wild geschrokken”, zegt een meneer op leeftijd, die in een van de getroffen woningen woont. Buurtbewoners helpen de man met het opruimen van al het glas dat in zijn voortuin ligt. „Er zit niks anders op dan de scherven opruimen. Je moet toch door.”

Onverwantwoord

Ook in het winkelcentrum onder het winkelend publiek is de plofkraak talk of the town. „Dit is totaal onverantwoord. Die gasten die zulke dingen doen hebben geen idee wat ze aanrichten. De mensen die hier boven wonen hadden wel dood kunnen zijn. Dit leek wel een aanslag”, zegt Arie van Rhijn, die om de hoek woont. „Misschien wordt het tijd dat die pinautomaten helemaal uit het straatbeeld verdwijnen, want het is niet de eerste keer dat dit hier gebeurt.”

Daarmee doelt Van Rhijn op de plofkraak op een automaat van ING, die in september 2017 het doelwit was van criminelen. Die explosie was destijds zo luid dat het KNMI in De Bilt de klap met gevoelige apparatuur kon waarnemen. Van Rhijn hoopt in elk geval dat de automaat niet meer terugkomt. „En die andere automaten hier in het winkelcentrum mogen ook weg. Veel te gevaarlijk.”

Schrik

Aan het einde van de ochtend kwam loco-burgemeester Victor Everhardt de schade met eigen ogen bekijken en sprak hij met buurtbewoners en ondernemers. „De schrik zit er goed in bij veel mensen, want het moet een enorme knal zijn geweest. Het is in elk geval fijn dat er geen mensen gewond zijn geraakt.”

Politiewoordvoerder Bernhard Jens laat weten dat het onderzoek naar de plofkraak volop gaande is. „Er zijn getuigen die ons hebben gezegd dat de plofkrakers twee auto’s hebben gebruikt als schild tegen de drukgolf. Dat nemen we uiteraard mee in ons onderzoek.”

Onbekend is nog of de krakers ook daadwerkelijk buit hebben kunnen maken.