Ravage op A2 na ernstig ongeluk, ANWB waarschuwt voor zeer drukke avondspits

Nick, Fleurtje, Irina en Guus leggen vandaag hun werk neer: ‘Als wij fouten maken, kan iemand doodgaan’

11:22 Voor het eerst in 26 jaar leggen verpleegkundigen van verschillende afdelingen in het St. Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein, Leidsche Rijn en Woerden vandaag deels het werk neer. Ze strijden voor een betere cao, een hoger salaris, vermindering van de werkdruk en een betere balans tussen werk en privé. Wij spraken met vier stakers: Nick, Fleurtje, Irina en Guus. „We krijgen niet betaald naar de verantwoordelijkheden die we hebben: als wij fouten maken, kan iemand doodgaan.”