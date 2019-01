Ray ontmoet zijn reddende engel, wijkagent Julian: ‘Een heel emotioneel moment’

Indebuurt Utrecht Binnenkij­ken bij Joris en Noor op de woonboot: ‘Als je door het huis loopt, begint het te schommelen’

19:47 Joris (34) en zijn vriendin Noor (29) verruilden vorig jaar april hun net verbouwde stekkie in Rivierenwijk voor een prachtige woonboot in Oog in Al. Een woning als elk ander huis, alleen spring je hier ’s zomers van je terras zo het water in en scharrelen er zo nu en dan krabben en kreeftjes in je tuin. Joris: “We hoefden niet te verhuizen, maar konden deze woonboot gewoon niet laten schieten.”