Raymond N. drie jaar de cel in voor dodelijk ongeval op De Uithof

De passagiers neef Dylan (22) uit De Meern en vriend Leroy (26) uit Maarssen hadden geen schijn van kans, toen Raymond onder invloed van drugs en alcohol lijnbus 12 ramde. De auto met de drie mannen eindigde volledig in de kreukels rond een verkeersmast, nadat deze zeker 29 kilometer per uur te hard en door rood reed.



Volgens de rechtbank is bewezen dat Raymond onder invloed was en noemt hem schuldig aan het veroorzaken van het ongeval. ,,Er was sprake van zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Er is groot en onherstelbaar leed veroorzaakt, onbeschrijflijk verdriet. Geen enkele straf kan recht doen aan dit verdriet.”

De nabestaanden die in tegenstelling tot de verdachte aanwezig waren bij de uitspraak, reageerden zichtbaar opgelucht op de veroordeling. Nooit heeft Raymond contact met hen gezocht, na het dramatische ongeval op de Sorbonnelaan.



De rechtbank weegt straf verzwarend mee dat Raymond N. eerder werd veroordeeld voor verkeersdelicten en neemt hem ook kwalijk dat hij ‘geen enkele verantwoordelijkheid’ neemt voor zijn daden. Maar dit laatste woog niet mee in de opgelegde straf.

Schuld

Want van de schuld op zich nemen wilde Raymond N. twee weken geleden niets weten, zelfs niet toen de moeder van zijn neef Dylan met een foto in de hand huilend voor hem stond in de rechtszaal. Hij bleef de schuld leggen bij de wél remmende buschauffeur die groen licht had.

Het ongeval op 14 september 2016 veranderde het leven van de nabestaanden van Dylan en Leroy voorgoed. De officier van justitie nam het Raymond N. twee weken geleden zeer kwalijk dat hij geen enkele schuld op zich neemt. Ze sprak van ‘minachting’ van de verdachte richting de nabestaanden, die hierover ook hun afschuw uitten tijdens de zitting. Volgens advocaat Starmans heeft Raymond wel degelijk spijt en zit hij met de gevolgen. Alleen zou hij dat moeilijk uiten.

Pijn