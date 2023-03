Reacties op Utrechtse kunstwerken: ‘Alsof het werk van een kunstenaar ‘heilig’ is’

Als er een kwestie is die de lezers bezighield in het Utrechtse, dan was het wel de waterbak aan de Euclideslaan. Die heeft, vanwege de rode laag die er op momenten als een deken overheen ligt, ook wel erg veel weg van gravel. En bezorgde al een paar mensen een nat pak. Maar de bak is niet het enige kunstwerk dat voor discussie zorgt.

Kunstwerk bezorgt mensen een nat pak (1)

Vandaag ging het wederom mis bij de waterbak. Een jonge man kon er zelf goed uitklimmen, maar een wat oudere, corpulente man had veel moeite om weer op de kant te komen. Wij kijken met ons kantoor uit op het kunstwerk Het Verzonken Schip en het kroos op het water zorgt nu dus echt voor heel gevaarlijke taferelen (mensen raken zélf verzonken). Vandaag zijn de mensen er nog uitgekomen en hebben zij slechts een nat pak opgelopen, maar de gevolgen kunnen heftig zijn. Het water zit vol bruin kroos, waardoor het op een pad lijkt. Een nat pak is misschien leuk voor op de foto, maar een beeld van iemand die zelf niet uit het water kan komen, is echt een angstig gezicht. Gelukkig is het goed gekomen, maar als de gemeente niet snel iets doet, hebben ze straks gewonden of erger op hun geweten.

Kim Verkuijl

Utrecht

Kunstwerk bezorgt mensen een nat pak (2)

Welke achterlijke idioot stelt een openbare voorziening op waarbij het kunstenaarsbelang groter is dan de algemene veiligheid? Alsof het werk van een kunstenaar ‘heilig’ is. Zowel kunstenaar als ambtenaar verantwoordelijk stellen.

G.J.H. Nijhuis

Ootmarsum

Kunstwerk bezorgt mensen een nat pak (3)

Mijn overleden moeder had een broertje van bijna drie, die destijds in een klein stromend beekje, de Loint, naast hun huis in Waalwijk verdronk door het eendenkroos aan te zien voor gras. Ze stonden op het punt om naar de feestelijke viering van Koninginnedag te vertrekken. Mijn oma was iets vergeten en verloor haar peuter maar een paar minuten uit het oog. Alleen door het dasje dat bovendreef was te zien waar hij precies onder het kroos lag. De reactie op het recente artikel in het AD van de kunstenares vind ik van weinig empathie richting slachtoffers getuigen en ook niet oplossingsgericht. De uitdrukking: ‘als het kalf verdronken is dempt men de put’ hoeft hopelijk in dit geval niet van toepassing te worden.

Addie van der Hoeven

Leidschendam

Kunstwerk bieb Neude

In het artikel over het nieuwe kunstwerk bij de entree van de Neude-bieb (AD vrijdag 10 maart) wordt de haas bij de Neude genoemd. Toen de bevolking zich mocht uitspreken over het werk, werd het ineens omarmd. Dat is niet het hele verhaal. Binnenstadbewoners zouden een stem hebben in het kunstwerk, toen ‘ineens’ de haas was aangekocht. Dit schoot diverse mensen in het verkeerde keelgat. Niet de haas werd verguisd, maar de procedure! Toen de bewoners vervolgens in een referendum mochten kiezen, kwam de gemeente naast de haas met twee foeilelijke fantasieloze alternatieven. Toen koos de meerderheid de haas en was alles opgelost. Slim van de gemeente!

Marike Verhoef

Utrecht

Megabatterij Eneco

Bij de ingebruikname van hun megabatterij in Utrecht zegt Eneco dat die bespaart op de CO2-uitstoot van de gascentrale (AD, 9-3). Maar op de foto zien we dat ze voor de biowarmte-installatie Lage Weide staan. Dat is een houtcentrale en die stoot per hoeveelheid stroom nog veel meer CO2 uit dat een gascentrale. Dus ik hoop dat ze die houtcentrale vaker stilzetten en dan zonne- of windstroom halen uit die accu’s. Dat is inderdaad veel beter voor het klimaat en dus voor ons allemaal.

Martin van Raay

Culemborg

Natuur wijken voor woningbouw



Natuurlijk moet er geen groen verdwijnen voor woningbouw. Dat is al veel te veel gebeurd, zoals het kappen van rijen bomen en heggen, ook om bijvoorbeeld een golfbaan aan te leggen. Veel hoogbouw in de steden zou kunnen helpen en dan niet vier hoog, maar tussen de 10 en 15 hoog. Daar zouden dan starters en asielzoekers/ statushouders in kunnen tegen een betaalbare huur. Persoonlijk denk ik dat het niet haalbaar is om er elk jaar een grote stad bij te bouwen in Nederland.

Willem Heijster

De Meern

Mobiliteitshub XL in Papendorp

Ook in Rijswijk werkt de gemeente aan dergelijk plan voor ‘parkeren op afstand’ maar ook hier zal het gedoemd zijn om te mislukken! De in Rijswijk gekozen garage aan de Kop de Bruinstraat in de Plaspoelpolder (bedrijventerrein) is door de gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar en deze wil de garage ombouwen tot een mobiliteitshub (zonder supermarkt, pakketpunt e.d.). Bovendien komen de honderden autobezitters die nu gehuisvest zijn in deze (afgesloten) garage met hun (vaak kostbare) bezit op straat te staan. Je zult zien dat die garage leeg komt te staan door hoge kosten (de huur zal fors stijgen), overlast (open garage, dus aantrekkelijk voor mensen met andere bedoelingen). Plus, niemand wil op honderden meters van zijn huis parkeren!

R. Pronk

Rijswijk

