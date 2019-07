Recherchebaas: ‘We pakken topcriminelen Taghi en Razzouki op, vroeg of laat’

Ondanks dat ze op de vlucht zijn, staan de twee criminelen, Taghi uit Vianen en Razzouki uit Utrecht, deze week terecht tijdens het Marengo-proces bij de rechtbank op Schiphol. De twee worden verdacht van vijf moorden, drie mislukte moordpogingen en het voorbereiden van drie moordpogingen. ,,Maar geloof me, we pakken ze”, zegt Van Hartskamp. ,,Is het niet morgen dan wel over drie jaar.”

Het is de politie er veel aan gelegen dat de twee achter de tralies verdwijnen. ,,Nederland heeft heel veel last van dit soort criminele organisaties. Ze ondermijnen niet alleen de samenleving, ze zorgen er ook voor dat ronselaars grote groepen jongeren in hun greep krijgen.”

Kwetsbare jongeren

Het zijn volgens Van Hartskamp vooral de meest kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor de verlokkingen van het grote geld. ,,Die organisaties spelen daar handig op in. De jongeren in Overvecht of Kanaleneiland, maar ook in Nieuwegein of IJsselstein, worden gouden bergen beloofd. Maar wat ze niet beseffen, is dat we ze vroeg of laat pakken. En de straffen zijn flink, zo heeft de laatste jaren wel uitgewezen. Celstraffen boven de 20 jaar zijn geen uitzondering.’'

Toch ziet Van Hartskamp de laatste jaren een toename van het aantal jongeren dat bij de criminele bendes terechtkomt. ,,Het is dan ook van het grootste belang is dat we die jongeren een alternatief bieden. Gelukkig trekt de overheid er inmiddels meer geld voor uit. Maar het duurt nog wel even voordat het z’n vruchten gaat afwerpen.”

Ook voor de individuele drugsgebruiker heeft Van Hartskamp nog een boodschap. ,,Besef welke rol je in het geheel speelt als je op je festival een lijntje coke neemt. Of het nu een vergismoord is, of de broer van de kroongetuige of een vrouw van 81 die in haar been wordt geraakt, het geweld komt steeds dichterbij. Die criminelen zijn keihard en nietsontziend, daar kun je niet meer voor wegkijken.”

Toch zullen veel mensen zeggen: ach zolang ze elkaar neerschieten, geloof ik het allemaal wel.

,,Dat is heel naïef. De tijd van alleen maar onderlinge afrekeningen is allang voorbij. Daarnaast proberen die criminelen hun greep op de samenleving steeds meer te verstevigen. Zo dringen ze door in alle lagen van de overheid. Corruptie is één van de gevaarlijke kanten van hun activiteiten.”

Waarbij ze dus zelfs in jullie politiekorps zijn geïnfiltreerd, zo onthulde het AD gisteren.

,,Ik ga niet in op individuele zaken. In algemene zin kan ik wel zeggen dat ze op allerlei manieren hun weg proberen te vinden. Als ze hun business willen voortzetten, is informatie van binnenuit voor hen essentieel. Natuurlijk zijn wij daar alert op. Wij kijken altijd hoe binnen onze organisatie de lijntjes lopen.”

Daarnaast drijven die criminele organisaties hoofdzakelijk op loopjongens.

,,Dat is een groeiend probleem. Ronselaars gaan op zoek naar de meest kwetsbare jongeren. Een groep van soms 13 of 14-jaar oud die op straat hangt. Een mooie auto, mooie vrouwen en een luxe etentje doen vervolgens wonderen. En als ze zijn ingepalmd, gaan ze voor de bijl. Kun je even een kilootje wegbrengen? En ja, hoor dan zorgt diezelfde criminele bende er wel voor dat je juist precies dán wordt overvallen. En je dus bij ze in het krijt staat. Je bouwt een schuld op. Een schuld die bijvoorbeeld is in te lossen door iemand om te leggen. In mum van tijd zit je er tot over je oren in.”

Kan het gezonde verstand winnen van snelle auto’s?

,,Ja. Maar het kost heel veel tijd en energie. De aanpak op straat mag nog wel veel intensiever. Gelukkig ziet de overheid dat nu ook in. Er komt meer geld beschikbaar.’’

Maar we zijn in vergelijking tot veel andere landen in Nederland toch al jarenlang kampioen preventie?

,,Als je ziet hoe groot en wijdvertakt die criminele organisaties zijn, is er nog veel werk aan de winkel. Soms lijkt het wel als dweilen met de kraan open. Dat is soms frustrerend. Dus het mag wel een tandje meer. Dan ben ik ervan overtuigd dat we die criminele bendes kunnen beteugelen.”

Voorlopig zijn Taghi en Razzouki voor die jongeren de rolmodellen.

,,We pakken ze. Is het niet morgen, dan over drie jaar.’’

Ik zie geen spoortje twijfel.

,,Die heb ik ook niet. Onze boodschap is duidelijk: vroeg of laat ben je aan de beurt.’’